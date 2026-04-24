25 aprile il rettore dell' Università di Perugia | Cosa facciamo oggi della libertà che altri hanno conquistato per noi?

Il 25 aprile, il rettore dell'Università di Perugia ha commentato il significato della festa, sottolineando la domanda che questa ricorrenza pone a ciascuno: “Cosa facciamo oggi della libertà che altri hanno conquistato per noi?” La riflessione si concentra sulla responsabilità individuale nel preservare e valorizzare i valori della libertà, ricordando come questa giornata rappresenti un momento di riflessione su ciò che si fa per mantenere vivo il patrimonio di diritti conquistati in passato.

”Cosa facciamo, oggi, della libertà che altri hanno conquistato al nostro posto?” È questa, secondo il rettore dell'Università degli Studi di Perugia, la domanda che il 25 aprile rivolge ogni anno a ciascuno di noi. Una domanda che “non ammette risposte comode”, perché nasce “dal peso reale di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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