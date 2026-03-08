Buon 8 marzo | Gratitudine per ciò che costruite ogni giorno il Rettore Marianelli celebra le donne dell’Università di Perugia

In occasione dell’8 marzo, il Rettore dell’Università di Perugia ha inviato un messaggio di saluto rivolto a tutte le donne dell’ateneo. Ha espresso gratitudine per il ruolo che svolgono quotidianamente come studentesse, docenti e personale. Marianelli ha sottolineato l’importanza del contributo femminile all’interno dell’università senza entrare in dettagli o analisi.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Magnifico Rettore dell' Università degli Studi di Perugia, Massimiliano Marianelli, ha voluto rivolgere un messaggio di gratitudine e riconoscimento a tutte le studentesse, docenti e personale dell'Ateneo. "Sono grato per ciò che costruite ogni giorno, per la passione, la tenacia, la competenza e la cura con cui affrontate anche le fatiche", ha scritto Marianelli sui suoi canali social. Il Rettore ha sottolineato l'importanza che questa giornata non resti solo simbolica, ma si traduca in spazio, rispetto e riconoscimento concreti, invitando a valorizzare il contributo femminile in ogni ambito dell'università.