Il Rettore dell’Università di Perugia ha dichiarato che, anche se il nome ufficiale dell’ateneo è “degli Studi di Perugia”, esso rappresenta l’intera regione dell’Umbria. La questione del nome sembra riflettere un’identità più ampia rispetto alla denominazione ufficiale. La discussione sulla denominazione dell’università coinvolge aspetti legati alla rappresentanza territoriale e alla percezione pubblica dell’istituzione.

Anche se ad oggi il nome ufficiale dell’Università è “degli Studi di Perugia”, di fatto, è “dell’Umbria”. Un concetto che è già stato affermato dal nuovo Rettore Massimiliano Marianelli in più occasioni e confermato anche sulla piattaforma internazionale Fast News Platform di cui vi proponiamo l’estratto. L’Università degli Studi di Perugia non è solo un ateneo cittadino, ma un patrimonio di tutta l’Umbria. Come ha dichiarato lo stesso Rettore: “L’attenzione alle sedi per noi è un’opportunità di crescita. Ho detto ancora nella Prolusione che l’Università degli Studi di Perugia è un’università che sede a Perugia, ma che è anche l’università dell’Umbria, di questa regione, perché è l’unica università che ha la possibilità di qualificarsi come università generalista”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - L’Università di Perugia è dell’Umbria, il concetto chiaro espresso dal Rettore Marianelli

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