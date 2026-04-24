Il 25 aprile il Nord Italia registrerà temperature di circa 28°C, con il cielo completamente sereno. La Pianura Padana, in particolare, sperimenterà valori che superano la media stagionale di 8-10°C. Le condizioni meteo sono caratterizzate da sole pieno e assenza di precipitazioni, estendendosi su tutta la penisola. Le temperature elevate rappresentano un aumento rispetto ai valori tipici di questo periodo dell’anno.

? Cosa sapere Il 25 aprile il Nord Italia raggiungerà i 28°C con cielo sereno.. Le temperature in Pianura Padana supereranno la media stagionale di 8-10°C.. Il 25 aprile l’Italia vivrà una giornata caratterizzata da temperature estive e cieli senza nuvole, con il Nord Italia che registrerà valori termici significativamente superiori rispetto al Sud secondo le previsioni di Lorenzo Tedici. La ricorrenza della Liberazione sarà accompagnata da un clima ideale per le attività all’aperto, con il meteorologo di.it che suggerisce di preparare occhiali da sole e cestini per il pranzo fuori porta. L’intera penisola sarà dominata da una luminosità costante e da un cielo completamente limpido, rendendo la giornata perfetta per le gite fuori porta in ogni zona del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 25 aprile: il Nord scotta con 28°C, sole pieno per tutta l’Italia

Notizie correlate

Sole e caldo per il 25 aprile: anticiclone domina tutta ItaliaRoma - L’alta pressione conquista la Penisola garantendo giornate stabili e miti, con temperature in aumento e solo locali disturbi nelle aree...

Meteo, previsioni 25 aprile: rischio temporali al Nord, sole su Calabria e SiciliaCome sarà il meteo per il 25 aprile? Le ultime previsioni indicano un weekend diviso in due : sabato più stabile su molte regioni, ma con un...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città; Meteo - Settimana più fresca e instabile, ecco come andrà fino al weekend della Liberazione del 25 aprile; Cosa fare il 25 aprile tra musei, ville storiche, castelli e parchi archeologici italiani; 25 aprile in cammino: 9 meravigliosi itinerari per scoprire l’Italia.

Previsioni per il 25 aprile: sole da Nord a Sud e picchi fino a 28°CLorenzo Tedici avvisa: il 25 aprile sarà soleggiato e insolitamente mite al Nord, con cieli limpidi e temperature oltre le medie ... notizie.it

Meteo 25 aprile, sarà un weekend caldo: l’anticiclone subtropicale fa salire le temperature fino a 27°C, ecco doveAnticiclone subtropicale sull'Italia per il ponte del 25 aprile: sabato stabile ovunque con picchi di 27°C, domenica qualche pioggia su Liguria e Toscana. Settimana più incerta. greenme.it

CPNFINDUSRIA TOSCANA NORD: ELETTI CONSIGLIO GENERALE E I CONSIGLI DI SEZIONE https://www.reportpistoia.com/confindustria-toscana-nord-eletti-consiglio-generale-e-i-consigli-di-sezione/ - facebook.com facebook

Traffico di droga nel Nord-ovest, eseguite 21 misure cautelari. Operazione 'Back-door' dei carabinieri di Novara #ANSA x.com