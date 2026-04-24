Il 25 aprile, in occasione dell'81° anniversario della Festa della Liberazione, EUR SpA ha illuminato la Nuvola con i colori del Tricolore. Questa iniziativa si inserisce nelle celebrazioni ufficiali della giornata. La struttura, situata nell'area dell'EUR, si è accesa con luci che richiamano il simbolo nazionale italiano, contribuendo alle commemorazioni. Nessuno dei partecipanti ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito all'evento.

EUR SpA partecipa alle iniziative per la celebrazione dell'81° anniversario della Festa della Liberazione, illuminando la Nuvola con il Tricolore. Da stasera a mezzanotte e fino al mattino, e poi dall'imbrunire del 25 aprile fino a mezzanotte, la Nuvola sarà illuminata con i colori della bandiera italiana per rendere omaggio all'anniversario della liberazione dal regime nazifascista. “L'illuminazione si inserisce nel novero delle iniziative dall'alto valore istituzionale e sociale a cui EUR SpA partecipa, con l'obiettivo di sostenere e supportare, proprio attraverso una delle immagini internazionali della Roma contemporanea, la celebrazione della memoria condivisa e i valori di libertà e democrazia”, dichiara Enrico Gasbarra, Presidente di EUR SpA.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 25 aprile, EUR SpA: Nuvola illuminata con il Tricolore

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