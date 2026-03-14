In Maremma, il tricolore viene esposto sulle idrovore del Consorzio di Bonifica 6 Toscana, mantenendo l’impianto acceso nonostante le condizioni ambientali. La presenza del vessillo nazionale su queste strutture evidenzia un gesto simbolico e visibile. La gestione dell’impianto idrico continua ad operare con il tricolore che si distingue nelle operazioni quotidiane.

GROSSETO Il tricolore dà anima alle idrovore anche in Maremma. Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha partecipato alla Notte delle Idrovore Tricolori organizzata da Anbi, illuminando l’idrovora storica di Casotto di Venezia, un impianto simbolo del territorio maremmano situato lungo la strada delle Collacchie tra Grosseto e Marina di Grosseto. L’illuminazione con i colori della bandiera italiana non si è limitata alla notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo, ma è stata allungata a tutta la settimana, e proseguirà anche nel weekend, permettendo di ammirare questa infrastruttura essenziale e riflettere sul suo ruolo nella gestione idrica del comprensorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Idrovora Tricolore. La Bonifica resta illuminata

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