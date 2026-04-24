Il 25 aprile e il 1 maggio, in Toscana, alcuni supermercati resteranno aperti mentre altri chiuderanno, a causa di scioperi e decisioni delle aziende. La situazione varia a seconda delle catene e delle località, rendendo difficile prevedere quali punti vendita saranno operativi durante i giorni festivi. I consumatori sono invitati a verificare gli orari specifici prima di recarsi a fare acquisti in quei giorni.

Firenze, 24 aprile 2026 – Tra scioperi e scelte aziendali, fare la spesa nei giorni festivi non sarà così scontato. In Toscana il 25 aprile e il 1 maggio vedranno una situazione differenziata per i supermercati, con molte chiusure soprattutto per la Festa dei lavoratori e aperture più diffuse, ma non ovunque, per la Liberazione. Hanno invece proclamato lo sciopero del commercio in tutta la regione le sigle Filcams Cgil e Uiltucs Uil. Coop chiusa, Esselunga aperta il 25 aprile. Per quanto riguarda le principali catene, Unicoop Firenze e Unicoop Etruria hanno deciso la chiusura di tutti i punti vendita sia il 25 aprile che il 1 maggio. Scelta diversa per Esselunga, che terrà aperti i supermercati della Toscana nella giornata del 25 aprile con orario festivo, mentre resteranno chiusi per la Festa dei lavoratori.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 25 aprile e 1 maggio, ecco i supermercati aperti in Toscana

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