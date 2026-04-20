Negozi supermercati e centri commerciali aperti il 25 aprile a Bologna

Sabato 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione, cade quest'anno di sabato e coincide con il fine settimana. In questa giornata, negozi, supermercati e centri commerciali rimarranno aperti nella città di Bologna, offrendo servizi ai clienti nonostante le celebrazioni ufficiali. La giornata rappresenta un momento di commemorazione nazionale, ma molte attività commerciali continueranno regolarmente le loro operazioni.

Sabato 25 aprile si celebra la Liberazione dell'Italia dall'occupazione naxi-fascista: una data rossa sul calendario che quest'anno cade durante il fine settimana. Come cavarsela se serve qualcosa all'ultimo momento e come gestire le eventuali esigenze di spesa orientandosi fra attività aperte e.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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