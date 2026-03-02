Permessi ROL ed ex festività | come chiederne la liquidazione in busta paga

I contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono permessi ROL ed ex festività che consentono ai dipendenti di assentarsi dal lavoro mantenendo la stessa retribuzione. Per ottenere la liquidazione di questi permessi in busta paga, bisogna seguire procedure specifiche e rispettare le indicazioni fornite dal proprio contratto. La richiesta deve essere presentata al datore di lavoro secondo le modalità stabilite.

I singoli contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) riconoscono di norma una o più tipologie di permessi per permettere ai dipendenti di assentarsi dal lavoro pur ricevendo la stessa retribuzione prevista per i periodi di ordinaria attività. Tra i motivi all’origine del riconoscimento dei permessi vi può essere l’esigenza di compensare l’abolizione per legge di una o più ricorrenze festive (cosiddetti permessi ex-festività) o, in generale, la volontà di ridurre la quantità di ore lavorate (in questo caso si parla di permessi ROL – riduzione orario di lavoro). A differenza di quanto accade per le ferie, le ore di permesso previste dai CCNL possono eccezionalmente e previa richiesta scritta del dipendente essere liquidate in busta paga. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

