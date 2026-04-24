Il 25 aprile si svolgono cortei e feste in diverse zone della città, accompagnati da iniziative pubbliche e conviviali come pranzi all’aperto nell’area di Porta al Borgo. Per garantire la sicurezza durante le celebrazioni, sono state adottate alcune disposizioni che vietano l’uso di bottiglie di vetro in determinate aree. Le misure sono state comunicate alle autorità e ai partecipanti, con l’obiettivo di prevenire eventuali incidenti.

Parola d’ordine, sicurezza. Un giorno di festa, il 25 aprile, con tante iniziative. Con tanto di pranzo in strada nell’area di Porta al Borgo. Il Comune ha adottato un’ordinanza per garantire la sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico durante lo svolgimento dell’evento per il quale è prevista un’alta partecipazione. Le misure: è vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro e di qualsiasi bevanda in bottiglie di plastica con il tappo, o in lattine di alluminio sigillate e tetrapak lattine o bottiglie con tappo; gli esercenti sono obbligati a somministrare bevande esclusivamente in bicchieri di plastica o carta; è vietato per tutti gli avventori introdurre nell’area bevande di qualunque genere in vetro, recipienti con il tappo o in lattine sigillate.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 25 Aprile, cortei e feste. Disposizioni ’anti bottiglie’ per garantire sicurezza

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