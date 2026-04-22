Dalle strade antifasciste agli antagonisti | il percorso dei cortei del 25 aprile

Il 25 aprile a Bologna si sono svolti diversi eventi per celebrare l’anniversario della Liberazione. Accanto alle cerimonie ufficiali e alle manifestazioni dei gruppi antifascisti, si è tenuto anche un corteo organizzato dall’area antagonista, che ha attraversato le strade della Bolognina. La giornata ha visto la partecipazione di varie realtà, con manifestazioni che si sono svolte in modo distinto lungo il centro cittadino.

Accanto alle cerimonie istituzionali e alle sfilate in piazza dei collettivi antifascisti, tra le manifestazioni per celebrare l'anniversario della Liberazione a Bologna spunta anche il corteo dell'area antagonista che la mattina del 25 aprile attraverserà le strade della Bolognina.Il percorso.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Milano, tre cortei contro il Remigration Summit di Salvini: “Concesso il percorso del 25 aprile, uno sfregio”Per il suo Remigration Summit, il 18 aprile la Lega sfilerà verso piazza del Duomo, lungo lo stesso percorso che ogni anno, il 25 aprile, accompagna... Sassari, il 25 aprile tra cortei e il forte grido dei giovaniSassari si prepara a commemorare l’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo con una serie di momenti istituzionali e civili previsti... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Due luoghi della città da intitolare agli antifascisti Lenzini e Barontini; Omaggio agli eroi della storia. Corteo dal Piano agli Archi. Ecco le Mappe partigiane; Multati per aver manifestato contro l'apertura della sede di Vannacci, la denuncia degli attivisti fiorentini. All’alba del 21 Aprile 1945 entrarono a Bologna i primi soldati alleati, accompagnati dai partigiani. E i bolognesi scesero per le strade in festa, liberati della tirannia nazifascista. Viva l’Italia libera e antifascista - facebook.com facebook