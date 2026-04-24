Il 23 aprile 2026, in occasione della Festa della Liberazione, due rappresentanti di partiti politici firmano un accordo di collaborazione con l’obiettivo di ricordare e promuovere i valori della Resistenza. L’intesa prevede iniziative condivise per celebrare la lotta antifascista e coinvolgere la comunità nel ricordo storico. La firma si svolge in una cornice ufficiale a Firenze, con la presenza di diversi esponenti istituzionali e cittadini.

Firenze, 23 aprile 2026 - Non è casuale che, proprio alla vigilia della Festa della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea e l’Associazione Nazionale Partigiani (ANPI) di Firenze abbiano sottoscritto, rinnovandolo per tre anni, il patto per la formazione dei soci dell’associazione con il contributo delle competenze scientifiche dell’Istituto. A firmare l’accordo il presidente dell’ISRT, Vannino Chiti e la presidente di Anpi provinciale, Vania Bagni, alla presenza del direttore dell’Istituto, Matteo Mazzoni. L’intesa conferma la necessità condivisa di valorizzare la memoria della Resistenza e i suoi valori in un momento storico in cui, per evidenti motivi anagrafici, i protagonisti della lotta al nazifascismo stanno scomparendo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 25 aprile, Chiti e Bagni firmano patto collaborazione: “La Resistenza appartiene a tutto il popolo italiano”

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