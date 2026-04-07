Innovazione digitale Open Fiber e Ama firmano un patto di collaborazione

Due entità del settore digitale hanno firmato un accordo di collaborazione per condividere sistemi e tecnologie. L’obiettivo è sperimentare nuovi utilizzi nel campo dell’innovazione digitale attraverso uno scambio di risorse e competenze. L’intesa riguarda principalmente l’implementazione di progetti e l’approfondimento di applicazioni innovative nel settore. La firma si inserisce in un contesto di sviluppo e crescita delle infrastrutture digitali.

Uno scambio di sistemi e tecnologie che mira a sperimentare nuovi ambiti di applicazione nel campo dell'innovazione digitale. Questa la base su cui poggia un primo accordo di collaborazione tra Ama S.p.A. e Open Fiber, il primo operatore di fibra ottica in Italia, con 17,2 milioni di unità immobiliari connesse in FTTH (fiber to the home) e 3,9 milioni di clienti attivi nello Stivale. L’input alla collaborazione nasce dalla volontà di potenziare le applicazioni già in uso da Ama per il monitoraggio dei rifiuti, sfruttando le altissime prestazioni della rete in fibra ottica di Open Fiber. Lo sviluppo dei processi condivisi presuppone l’interazione tra U. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Imprese, Filippi (Ama): "Accordo con Open Fiber per innovazione e crescita" Leggi anche: Rifiuti, Ama e Open Fiber insieme per gestione hi-tech Temi più discussi: Imprese, Filippi (Ama): Accordo con Open Fiber per innovazione e crescita; Open Fiber, balzo dell'EBITDA (+53%) e generazione di cassa attesa dal 2028. Gola: Non solo rete, così valorizziamo gli asset tecnologici italiani; Gola (Open Fiber): Cantieri al termine, ora la sfida è il take up; Open Fiber, cantieri al termine e sfida sull’utilizzo della rete: le parole dell'AD Giuseppe Gola. Open Fiber e Ama insieme per la gestione hi-tech dei rifiuti: fibra, IoT e AI al servizio di RomaGola (Open Fiber): Adesso che la rete in fibra ha un’estensione rilevante, è fondamentale lavorare per accelerarne l’adozione e abilitare tutte le applicazioni innovative, trasformando la connettivit ... affaritaliani.it Imprese, Filippi (Ama): Accordo con Open Fiber per innovazione e crescitaRoma, 2 apr. (Adnkronos) - L'accordo siglato con Open Fiber è molto importante, che vede l'integrazione fra due realtà che operano in settori diversi ma che, attraverso l'innovazione digitale ed il m ... msn.com Diventa realtà la banda ultralarga nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto. Sono oltre 213mila i civici distribuiti in 116 comuni, connessi grazie ad Open Fiber che sta ultimando i lavori previsti dal Piano Italia a 1 Giga: l'intervento nazionale è finanziato dal P - facebook.com facebook Open Fiber, banda ultralarga completata in 116 comuni del Salento. Piano Italia a 1 Giga finanziato dal Pnrr a Brindisi, Lecce e Taranto #ANSA x.com