Le ragioni di una sconfitta. Capezzone: Giorgia contro tutti, che fare adesso Panico ad Anzio, esplode un appartamento. "Qui viene giù tutto" VIDEO Conte al voto con il cane ma fa una gaffe clamorosa. Il video è virale GUARDA (Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 "La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il governo ha fatto quello che aveva promesso: portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L'abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini. E i cittadini hanno deciso", così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video messaggio pubblicato sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum giustizia, Meloni: La sovranità appartiene al popolo, rispettiamo il verdetto

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