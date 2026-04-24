25 aprile cerimonia con la partecipazione degli studenti a Chieti

Sabato 25 aprile si terrà a Chieti la cerimonia commemorativa dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione. L’evento è organizzato dalla Prefettura di Chieti in collaborazione con la Provincia, il Comune e l’Ufficio documentale di Chieti del Comando Militare Esercito Abruzzo Molise. La manifestazione vedrà la partecipazione degli studenti e si svolgerà in una location pubblica della città, con l’obiettivo di commemorare questa data storica.

Sabato 25 aprile è in programma a Chieti la tradizionale cerimonia commemorativa dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione, promossa dalla Prefettura di Chieti in collaborazione con la Provincia, il Comun e l’Ufficio documentale di Chieti - Comando Militare Esercito Abruzzo Molise, alla.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Verso il 25 Aprile. Il ricordo degli eccidi. Cerimonia a PorottoSi sono aperti ieri e proseguiranno fino a giovedì 30 aprile gli appuntamenti programmati dal comitato celebrazioni 25 aprile, con il coordinamento... Donazione di sangue, grande partecipazione degli studenti del liceo LeonardoMattinata di sensibilizzazione al liceo scientifico e linguistico “Leonardo”, dove l’Adas Agrigento ha incontrato gli studenti delle sedi di via... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 25 aprile, cerimonia con la partecipazione degli studenti a Chieti; Chieti celebra l’81° Anniversario della Liberazione; Festa della Liberazione, le celebrazioni per il 25 aprile a Fossacesia: il programma; Assonautica Pescara Chieti protagonista alla fiera Sottocosta al porto turistico. Stazzema, 25 Aprile con Elly Schlein. Invitati i 32 parlamentari sospesi per aver impedito la conferenza di CasapoundSant’Anna di Stazzema, 9 aprile 2026 – Alle celebrazioni per l'81/o anniversario della Liberazione dal nazifascismo, in programma la mattina del 25 aprile nel Parco nazionale della pace di Sant'Anna ... lanazione.it 25 Aprile a Bagno a Ripoli: cortei, cerimonie e iniziative per la LiberazioneIl corteo resistente, la festa con i bambini, musica e racconti dei partigiani. Bagno a Ripoli celebra l’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo con un programma articolato di inizia ... 055firenze.it TORNA A VIVERE LA #casettadellibroscambio Nell'ambito della tre giorni per l'avvio del progetto Chieti tra le pagine in concomitanza della Giornata Mondiale UNESCO del Libro il 23 aprile, è tornata a vivere alla Villa Comunale di Chieti la piccola li - facebook.com facebook Il voto amministrativo a Chieti x.com