verso il 25 aprile il ricordo degli eccidi cerimonia a porotto

Da ieri sono iniziati gli eventi organizzati dal comitato celebrazioni 25 aprile, sotto la supervisione dell’Istituto di Storia Contemporanea, per commemorare l’81esimo anniversario della Liberazione. Gli appuntamenti proseguiranno fino a giovedì 30 aprile e includono una cerimonia a Porotto dedicata al ricordo degli eccidi. L’iniziativa coinvolge diverse attività rivolte a mantenere vivo il ricordo di quegli eventi storici.

Si sono aperti ieri e proseguiranno fino a giovedì 30 aprile gli appuntamenti programmati dal comitato celebrazioni 25 aprile, con il coordinamento dell’Istituto di Storia Contemporanea, per ricordare l’81esimo anniversario della Liberazione. Accanto alle consuete cerimonie commemorative (ieri a Porotto e sabato 25 aprile a Ferrara in piazza Cattedrale), il programma delle iniziative culturali promosse con le realtà associative del territorio, comprende incontri di approfondimento storico, presentazioni di libri, appuntamenti per le scuole e proiezioni di filmati d’epoca, in diversi luoghi della città. Il comitato celebrazioni 25 Aprile è...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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