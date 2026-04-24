Il 25 aprile, giorno della Liberazione, è stato utilizzato da alcuni gruppi come occasione per manifestazioni che si sono discostate dalla commemorazione ufficiale. In questa data, sono state organizzate azioni contro consolati e prefetture, con un messaggio indirizzato specificamente ai sionisti, chiedendo loro di lasciare i cortei. La mobilitazione ha visto una presenza significativa di persone con un orientamento antisionista e antigovernativo.

Per i Carc il 25 aprile non è soltanto la ricorrenza della Liberazione. È la data scelta per lanciare una mobilitazione apertamente segnata dall'asse antisionista e antigovernativo. Nel testo pubblicato sul sito chiedono «una giornata di lotta» contro chi «si sottomette ai gruppi imperialisti Usa e ai sionisti» e indicano un obiettivo politico preciso: «Organizziamoci e mobilitiamoci per cacciare dai cortei del 25 aprile la Brigata ebraica». Il cuore dell'appello è tutto qui. Il testo arriva a chiedere che la giornata sia usata anche per «prendere di mira i consolati Usa, sionisti e le prefetture» e si chiude con il richiamo a «blocchiamo tutto» e a «cacciare il governo guerrafondaio della Meloni».🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 25 aprile, Carc a 'caccia' di sionisti: "Fuori dai cortei". Nel mirino consolati e prefetture

Notizie correlate

Non solo cerimonie e cortei: cosa fare nel weekend del 25 aprile tra sagre e divertimentoNon solo la cerimonia ufficiale e i cortei del 25 Aprile, ma una ricca offerta di spettacoli, sagre, vita notturna, escursioni e molto altro.

25 Aprile, manifestazione in centro e cortei nei quartieri di MilanoCome ogni anno, a Milano sono previsti vari momenti istituzionali per la celebrazione dell'81esimo anniversario della Liberazione, sabato 25 aprile.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Milano. Appello all’equipaggio di terra e di mare: per un 25 Aprile senza sionisti e guerrafondai; Perquisizioni a casa per alcuni esponenti dei Carc. L’accusa è di terrorismo; I Comitati comunisti vietano la piazza alla Brigata ebraica; PERQUISIZIONI CONTRO MILITANTI DEI CARC TRA NAPOLI E FIRENZE. IPOTESI DI REATO: TERRORISMO E APOLOGIA.

Carc a 'caccia' di sionisti: Fuori dai cortei del 25 aprile. Nel mirino consolati e prefetturePer i Carc il 25 aprile non è soltanto la ricorrenza della Liberazione. È la data scelta per lanciare una mobilitazione apertamente ... iltempo.it

Quali sono i supermercati aperti 25 aprile 2026 da Esselunga a Carrefour fino a Conad e Lidl: chiude CoopDiversi supermercati restano aperti durante la giornata di festa per permettere alle famiglie di comprare le ultime cose per il 25 aprile 2026 ... virgilio.it

25 APRILE, I CARC A "CACCIA" DI SIONISTI: "FUORI DAI CORTEI PER LA LIBERAZIONE". NEL MIRINO CONSOLATI E PREFETTURE | di Francesca Musacchio Per i Carc il 25 aprile non è soltanto la ricorrenza della Liberazione. È la data scelta per lanciare - facebook.com facebook

Gli estremisti dei Carc Fanno i delegati della Cgil x.com