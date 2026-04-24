25 aprile Carc a ' caccia' di sionisti | Fuori dai cortei Nel mirino consolati e prefetture

Da iltempo.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile, giorno della Liberazione, è stato utilizzato da alcuni gruppi come occasione per manifestazioni che si sono discostate dalla commemorazione ufficiale. In questa data, sono state organizzate azioni contro consolati e prefetture, con un messaggio indirizzato specificamente ai sionisti, chiedendo loro di lasciare i cortei. La mobilitazione ha visto una presenza significativa di persone con un orientamento antisionista e antigovernativo.

Per i Carc il 25 aprile non è soltanto la ricorrenza della Liberazione. È la data scelta per lanciare una mobilitazione apertamente segnata dall'asse antisionista e antigovernativo. Nel testo pubblicato sul sito chiedono «una giornata di lotta» contro chi «si sottomette ai gruppi imperialisti Usa e ai sionisti» e indicano un obiettivo politico preciso: «Organizziamoci e mobilitiamoci per cacciare dai cortei del 25 aprile la Brigata ebraica». Il cuore dell'appello è tutto qui. Il testo arriva a chiedere che la giornata sia usata anche per «prendere di mira i consolati Usa, sionisti e le prefetture» e si chiude con il richiamo a «blocchiamo tutto» e a «cacciare il governo guerrafondaio della Meloni».🔗 Leggi su Iltempo.it

25 aprile carc a caccia di sionisti fuori dai cortei nel mirino consolati e prefetture
© Iltempo.it - 25 aprile, Carc a 'caccia' di sionisti: "Fuori dai cortei". Nel mirino consolati e prefetture

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