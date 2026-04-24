25 Aprile manifestazione in centro e cortei nei quartieri di Milano

Sabato 25 aprile, Milano ospiterà diverse iniziative per ricordare l’81esimo anniversario della Liberazione. La giornata prevede una manifestazione in centro città e cortei che attraverseranno alcuni quartieri. Questi eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti e coinvolgeranno partecipanti provenienti da diverse aree della città. La commemorazione si svolge come ogni anno con l’obiettivo di celebrare la ricorrenza.

Come ogni anno, a Milano sono previsti vari momenti istituzionali per la celebrazione dell'81esimo anniversario della Liberazione, sabato 25 aprile. Il momento principale sarà la manifestazione del pomeriggio, con concentramento dalle 14.30 in via Palestro e successivo corteo fino a piazza del.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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