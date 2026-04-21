Festa della Liberazione 2026 | il 25 aprile a Monte Sole

Il 25 aprile si terrà a Monte Sole, nel comune di Marzabotto, la celebrazione dell’81° anniversario della Liberazione. Come ogni anno, questa data rappresenta un momento di commemorazione e di riflessione. L’evento si svolgerà nel rispetto delle tradizioni e delle attività previste per ricordare quei momenti storici. La giornata coinvolge la comunità locale e si svolge in un luogo simbolico per la memoria collettiva.

81° Anniversario della Liberazione a Monte Sole (Marzabotto): come ogni anno un appuntamento imperdibile per una giornata da celebrare. Ecco il programma: Percorsi AntifascistiMonzuno - ore 8:30Commemorazione al Monumento al Caduti con Banda BignardiVado ore 09:15Commemorazione al Monumento ai.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Tom Simpson, la mort au sommet Notizie correlate Festa della Liberazione, Livorno celebra il 25 aprile: le iniziative in programmaSi celebrerà sabato 25 aprile la Festa nazionale della Liberazione, per ricordare il 25 aprile del 1945, giorno dell’insurrezione generale proclamata... Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma per il 25 Aprile e non soloANCONA – È stato definito e approvato oggi, giovedì 16 aprile, dalla Giunta comunale, il calendario delle manifestazioni per la celebrazione del 25... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; 25 Aprile, Festa della Liberazione 2026; Festa della Liberazione 2026; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia. Festa della Liberazione 2026: eventi gratis nelle 10 città principaliLe principali città italiane trasformano piazze e musei in spazi di memoria collettiva per la Festa della Liberazione 2026, con decine di iniziative gratuite accessibili a tutti. footballnews24.it Festa della Liberazione a Crotone, i divieti di sosta e di transitoI provvedimenti temporanei di sosta e di transito riguardano piazza Umberto I e via monsignor Pietro Raimondi. ilcrotonese.it 25 APRILE, FESTA DELLA LIBERAZIONE. 80 ANNI DI REPUBBLICA ANTIFASCISTA. LE MANIFESTAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE DELL’ANPI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI) DI MATERA; DI QUELLO DI POTENZA, CON CGIL E SPI – C facebook