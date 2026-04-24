25 aprile a Milano | la sfida dei giovani azzurri per unire il centrodestra

A Milano, i giovani di Forza Italia stanno organizzando una sfilata insieme a Lega e Fratelli d’Italia nel giorno del 25 aprile. L’evento mira a coinvolgere le forze del centrodestra in un’iniziativa condivisa, con l’obiettivo di mostrare un fronte unito. La manifestazione si terrà nel centro della città e prevede la partecipazione di rappresentanti dei tre partiti.

? Cosa sapere I giovani di Forza Italia propongono una sfilata con Lega e Fratelli d'Italia a Milano.. L'iniziativa del 25 aprile mira a unire le forze di centrodestra nel corteo milanese.. I giovani di Forza Italia organizzeranno una sfilata a Milano per il 25 aprile, proponendo un gesto di unità nazionale che coinvolgerebbe anche i sostenitori della Lega e di Fratelli d’Italia. La mossa politica, annunciata in vista della ricorrenza della Resistenza, vede i ragazzi del partito azzurro intenti a cercare un contatto diretto con le altre forze di centrodestra. L’obiettivo dichiarato è quello di omaggiare la memoria storica attraverso una partecipazione collettiva al corteo milanese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 25 aprile a Milano: la sfida dei giovani azzurri per unire il centrodestra Notizie correlate Incardona sfida lo stallo: la lista civica per unire il CentrodestraL’avvocato Domenico Incardona ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco per il Centrodestra, presentando la lista civica denominata Volare... Leggi anche: Salvini sfida il 25 aprile. Milano prepara la risposta Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 25 aprile diviso, a Milano il corteo si separerà in 3 spezzoni. Anpi: ‘Non è bello rompere unità del fronte antifascista’; Festa della Liberazione a Milano: gli eventi per il 25 aprile; Salvini sfida il 25 aprile. Milano prepara la risposta; Festa il 25 aprile, fra cortei, spettacoli e concerti. 25 aprile diviso, a Milano il corteo si separerà in 3 spezzoni. Anpi: ‘Non è bello rompere unità del fronte antifascista’Le tensioni geopolitiche cambiano il programma delle celebrazioni della Festa della Liberazione nel capoluogo lombardo ... ilfattoquotidiano.it Il 25 Aprile a Milano: i tre cortei e le tensioni per la partecipazione della Brigata EbraicaTre piazze, comizi paralleli e tensioni legate ai conflitti in Medio Oriente: 25 Aprile sotto la lente del comitato per l’ordine pubblico ... affaritaliani.it Da Marzabotto a Milano fino a Casa Cervi a Gattatico: gli eventi per celebrare il 25 aprile nei luoghi simbolo della Resistenza. @alexcorlazzoli x.com A finire nei guai un ragazzo della provincia di Milano che aveva pubblicato un falso annuncio relativo alla vendita di un’autovettura, intascando un bonifico di circa 1.400 euro - facebook.com facebook