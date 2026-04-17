Salvini sfida il 25 aprile Milano prepara la risposta

Il 18 aprile, a Milano, si terrà una manifestazione organizzata dalla Lega e dal gruppo europeo dei Patrioti, prevista nelle stesse strade in cui si svolge tradizionalmente la commemorazione del 25 aprile. La scelta di questa data rappresenta una provocazione nei confronti della celebrazione della Liberazione. La città si prepara a rispondere con iniziative e misure di sicurezza, mentre si susseguono le reazioni politiche e sociali alla vicenda.

Destre Sabato la Lega coi Patrioti a piazza Duomo. L’evento xenofobo che cerca di aggirare gli imbarazzi per le tensioni con Donald Trump si tiene a una settimana del tradizionale corteo che celebra la Liberazione. Gli antifascisti l’accerchiano con tre piazze. Destre Sabato la Lega coi Patrioti a piazza Duomo. L’evento xenofobo che cerca di aggirare gli imbarazzi per le tensioni con Donald Trump si tiene a una settimana del tradizionale corteo che celebra la Liberazione. Gli antifascisti l’accerchiano con tre piazze. Festa della Liberazione! Regala 50.000 articoli gratis a chi vuoi entro il 25 aprile. Stavolta sei tu a scegliere. La...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Salvini sfida il 25 aprile. Milano prepara la risposta Notizie correlate Raduno dei Patrioti a Milano, Salvini prepara mobilitazione: tra gli ospiti Bardella, ancora incerta presenza di OrbanSalvini, già da giorni impegnato a Milano per promuovere l’evento, ha chiesto ai dirigenti del Carroccio il massimo sforzo organizzativo. Scontro a Milano per il Remigration Summit: Salvini sfida il ComuneIl 18 aprile a Milano, in piazza Duomo, si terrà il Remigration Summit organizzato dai Patrioti per l’Europa. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Salvini sfida il 25 aprile. Milano prepara la risposta; Remigration Summit, Salvini sfida la sinistra: Non è che in piazza ci può andare solo chi porta la bandiera rossa…; Salvini in piazza sfida il soviet milanese del Pd: non decidono loro chi può manifestare; Lega, Salvini lancia il raduno dei Patrioti a Milano: sfida all’Ue e mobilitazione in piazza. Salvini sfida l’Ue: «Sospenda il Patto di Stabilità o blocchiamo noi il prezzo di gas e benzina». Trump? «Risolva le guerre anziché fingersi Gesù»Il leader della Lega rilancia la battaglia a Bruxelles in vista della manifestazione di sabato a Milano. E dribbla le domande sugli attacchi Usa a Giorgia Meloni L'articolo Salvini sfida l’Ue: «Sospen ... msn.com Salvini prepara la mobilitazione in vista del raduno dei Patrioti a MilanoIl leader della Lega, Matteo Salvini, prepara la mobilitazione in vista del raduno dei Patrioti del 18 aprile in piazza Duomo a Milano. Il ministro, in città già da diversi giorni per spingere la mani ... tg24.sky.it #Salvini sfida l’Ue: «Sospenda il Patto di Stabilità o blocchiamo noi il prezzo di gas e benzina». Trump «Risolva le guerre anziché fingersi Gesù». x.com #Salvini sfida l’Ue: «Sospenda il Patto di Stabilità o blocchiamo noi il prezzo di gas e benzina». Trump «Risolva le guerre anziché fingersi Gesù». - facebook.com facebook