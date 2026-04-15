Incardona sfida lo stallo | la lista civica per unire il Centrodestra

Un avvocato ha annunciato la propria candidatura a sindaco per il Centrodestra, presentando una lista civica chiamata Volare alto. La mossa mira a superare le difficoltà di un accordo tra le forze politiche del fronte. La presentazione della lista è avvenuta di fronte a un pubblico di sostenitori e rappresentanti dei partiti coinvolti. È la prima candidatura ufficiale nel quadro delle prossime elezioni comunali.

L’avvocato Domenico Incardona ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco per il Centrodestra, presentando la lista civica denominata Volare alto. La mossa arriva in un momento di forte incertezza politica locale, dopo settimane di stallo nella coalizione di centrodestra che non era riuscita a individuare una figura unitaria per la corsa alle elezioni. Il candidato, settantacinquenne con una lunga carriera maturata come dirigente presso la Procura, ha presentato la sua proposta come un tentativo di ricomporre le fratture interne alla coalizione. Attraverso la lista civica Volare alto, che ha recentemente completato il proprio assetto includendo gruppi appartenenti all’ambito e culturale oltre che a quello ecclesiale, l’avvocato punta a creare un punto di convergenza basato su un programma amministrativo condiviso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incardona sfida lo stallo: la lista civica per unire il Centrodestra Notizie correlate Lipomo, il centrodestra unito sceglie Elisabetta Parravicini: sarà candidata sindaco con la lista civica “Visione Comune”Si avvicinano le elezioni amministrative a Lipomo e arriva la prima candidatura ufficiale: Elisabetta Parravicini ha annunciato la sua discesa in... De Martinis annuncia la sua ricandidatura a presidente della Provincia con una lista civica, centrodestra spaccatoIl sindaco di Montesilvano e presidente della Provincia di Pescara annuncia la sua ricandidatura alle prossime elezioni provinciali Il presidente...