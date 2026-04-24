25 Aprile a Firenze | due cortei in centro misure di sicurezza e deviazioni bus

Per il 25 aprile, Firenze si prepara a due cortei nel centro storico, organizzati da Studenti di Sinistra e dal collettivo Firenze Antifascista. La Questura ha disposto misure di sicurezza temporanee e deviazioni del servizio di autobus nella zona interessata. Le manifestazioni sono in programma per celebrare la giornata della Liberazione dal nazifascismo. Le autorità hanno comunicato le modifiche alla viabilità e alle linee di trasporto pubblico per garantire lo svolgimento delle iniziative.

In occasione delle manifestazioni previste per domani, sabato 25 aprile, in occasione della giornata della Liberazione dal nazifascimo, con due cortei in città promossi da Studenti di Sinistra e dal collettivo Firenze Antifascista, su indicazione della Questura saranno adottate misure temporanee.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate 25 Aprile, manifestazione in centro e cortei nei quartieri di MilanoCome ogni anno, a Milano sono previsti vari momenti istituzionali per la celebrazione dell'81esimo anniversario della Liberazione, sabato 25 aprile. Leggi anche: 25 Aprile, cortei e feste. Disposizioni ’anti bottiglie’ per garantire sicurezza Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cosa fare a Firenze e in Toscana durante il weekend del 25 aprile 2026, Festa della Liberazione; 25 aprile diffuso: nelle Arci di Firenze e provincia la memoria diventa comunità; 25 Aprile 2026 –Da 81 anni liberi; 25 aprile: punti vendita Unicoop Firenze chiusi. Per scelta. 25 Aprile a Firenze, tanti gli appuntamenti nei Quartieri fiorentiniPer sabato 25 aprile è in programma la biciclettata resistente lungo i luoghi della memoria tra Peretola, Petriolo, Quaracchi e arrivo in piazza I° Maggio a Brozzi. Partenza alle ore 9.30 da Largo ... 055firenze.it 25 aprile: un weekend di festa e primavera in Toscana tra borghi, arte e sapori25 aprile in Toscana: cosa fare e dove andare, dai musei gratis alle sagre, dai festival alle visite guidate, tra borghi e città. intoscana.it Togliatti, Bella Ciao e l'inno di Mameli. La caciara della Camera sul 25 aprile. facebook Forza Nuova rilancia: “Il convegno a Predappio il 25 aprile ci sarà, stessa ora stesso luogo” x.com