Il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, con sede a Milano, emanò un ordine di insurrezione generale nei territori ancora occupati dai nazifascisti. In quelle ore, anche un messaggio di Sandro Pertini trasmesso da Radio Milano Libera contribuì a rafforzare la mobilitazione contro le truppe tedesche e i fascisti italiani, segnando un momento cruciale nella fine dell’occupazione e nella liberazione dell’Italia.

Roma, 25 aprile 2026 – Alle prime luci del 25 aprile 1945, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI), con sede a Milano, diffuse l’ ordine di insurrezione generale nei territori ancora occupati dai nazifascisti. La giornata segnava l’esito di mesi di preparazione, contatti clandestini e organizzazione capillare. La radio ebbe un ruolo fondamentale. Uno dei ricordi più potenti della giornata è la voce di Sandro Pertini che, dai microfoni di Radio Milano Libera, proclamò lo sciopero generale contro l’occupazione tedesca e la guerra fascista, dando forma e forza a un momento che stava cambiando la storia. “Cittadini, lavoratori! Sciopero generale contro l’occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - 25 aprile 1945, quel messaggio di Sandro Pertini da Radio Milano Libera che cambiò la storia dell’Italia

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