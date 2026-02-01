Dopo le parole di Trump, Giorgia Meloni ha deciso di rispondere, mettendo in chiaro alcune posizioni. La discussione si è accesa sui social e nelle piazze, ma il vero tema resta la storia nascosta delle guerre italiane dopo il 1945. Per anni si è evitato di parlarne, ora invece si sente il bisogno di fare chiarezza su un capitolo ancora poco conosciuto del nostro passato.

Trump è stato pesante e inesatto, e bene ha fatto a riprenderlo Giorgia Meloni. Ciò detto, cerchiamo di interpretare cosa pensasse, e non solo a proposito di Afghanistan. Sappiamo che non ha in simpatia l’Europa, e stiamo apprendendo che nemmeno apprezza la Nato, anzi, secondo lui, la Nato è quasi solo l’America. E qui serve un poco di storia. Gli Usa e il ruolo guida nella Nato. Gli Usa entrarono ufficialmente nella Seconda guerra mondiale con l’attacco giapponese del 7 dicembre 1941; e sorvoliamo sul notissimo fatto che se l’aspettavano e avevano preparato tutto. È un fatto che forze Usa arrivano in Gran Bretagna mesi dopo, e la prima partecipazione effettiva è in Algeria nel novembre del 1942. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Le (non) guerre dell’Italia dopo il 1945: una storia taciuta che sarebbe utile raccontare

Approfondimenti su Trump Meloni

Il numero di conflitti attivi nel mondo ha raggiunto livelli elevati, con 59 guerre in corso, secondo il Global Peace Index.

Il 2025 si distingue come l’anno con il maggior numero di conflitti dal 1945, un vero e proprio record di guerre in corso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

La Storia d’Italia-Dagli Etruschi a Oggi in 17 Minuti

Ultime notizie su Trump Meloni

Argomenti discussi: Senza… pace. Pace e guerra non sono opposti. La pace va cercata e creata; Se migrante e rifugiato non spiegano le nuove diaspore; Le guerre commerciali non fermano l’Europa. Il Pil cresce dell’1,5% nel 2025. Italia +0,7%; Gli interventi di Trump: dall’imperialismo regionale alla guerra mondiale.

Le guerre per l’acqua sono sempre più probabiliNell’agosto del 1995, l’allora vice-presidente della Banca Mondiale, Ismail Serageldin, lanciò un ammonimento che avrebbe fatto storia: Se le guerre di questo secolo sono state combattute per il ... fanpage.it

Il ricercatore Emanuele Fantini: Le guerre non sono mai per, ma contro l’acqua (in quanto fonte di vita)Le guerre continuano a scoppiare per motivi ideologici, politici ed economici, ma in esse l’acqua gioca il ruolo di arma e al tempo stesso di vittima: tutte le guerre sono contro l’acqua in quanto ... ilfattoquotidiano.it

Il sisma in Friuli. Seveso. Miss Italia e Valentino. Le guerre, il Covid... In un libro il mondo dritto, storto e capovolto. Intervista - facebook.com facebook