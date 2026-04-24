24 04 – Trump | affondare le navi posamine a Hormuz – Avvelenate sequestrato il telefono di Di Vita – Italia al mondiale al posto dell’Iran

Il 24 aprile si sono susseguite diverse notizie di rilievo: l’ex presidente ha dichiarato di aver dato ordine di affondare tutte le navi posamine nel Golfo di Hormuz, mentre Teheran ha annunciato di aver incassato i primi pedaggi per il passaggio nelle acque strategiche. Nel frattempo, negli Stati Uniti sono cominciati i colloqui tra rappresentanti di Israele e del Libano. In Italia, la Nazionale di calcio ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali al posto dell’Iran.

Trump: “Ho ordinato di affondare ogni nave posamine a Hormuz”. Teheran: “Ricevuti i primi pedaggi”. A Washington iniziano i colloqui tra Israele e Libano. Giallo di Pietracatella, sequestrato il telefono di Alice Di Vita. La procura: “Esigenze tecniche”. L’inviato speciale di Trump chiede alla Fifa di sostituire l’Iran con l’Italia per i prossimi Mondiali. Proposta subito bocciata dal ministro Abodi e dal presidente del Coni Buonfiglio. Da Teheran il portavoce del governo tuona: “Ai Mondiali l’Iran ci sarà”. Questo articolo 2404 – Trump: affondare le navi posamine a Hormuz – Avvelenate, sequestrato il telefono di Di Vita – Italia al mondiale...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 24/04 – Trump: affondare le navi posamine a Hormuz – Avvelenate, sequestrato il telefono di Di Vita – Italia al mondiale al posto dell’Iran Notizie correlate Trump: «Ho dato ordine di affondare le navi posamine a Hormuz, abbiamo il controllo totale dello Stretto» – La direttaNel 55esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno licenziato il capo della Marina con effetto immediato, senza fornire... Teheran attiva la difesa antiaerea. Trump: «Affondare le navi posamine a Hormuz». Katz: «Attendiamo il via libera dagli Usa per riportare l’Iran all’età della pietra» – La direttaNel 55esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno licenziato il capo della Marina con effetto immediato, senza fornire... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Trump: Ho dato l’ordine di affondare le barche posamine a Hormuz. Katz: Attendiamo ok Usa per riportare l’Iran all’età della pietra; Portaerei Usa arriva in Medio Oriente, Trump ordina di affondare chi posa mine. L'Iran prepara contromisure; Trump ordina di affondare le navi posamine iraniane, Borse deboli; I timori degli italiani ? I rincari e la crisi energetica. Trump: “Hormuz blindata, distruggeremo i posamine. Ma non userò l’atomica” x.com Il tifoso numero 1 della nazionale italiana di calcio sembra essere diventato l'inviato speciale di Donald Trump, Paolo #Zampolli, che al Presidente della #Fifa Infantino e allo stesso Presidente americano ha chiesto di sostituire la squadra iraniana - regolarme - facebook.com facebook