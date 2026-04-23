Trump | Ho dato ordine di affondare le navi posamine a Hormuz abbiamo il controllo totale dello Stretto – La diretta

Nel 55esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, le autorità statunitensi hanno annunciato il licenziamento immediato del capo della Marina senza comunicare motivazioni ufficiali. Nel frattempo, il presidente ha dichiarato di aver dato l’ordine di affondare le navi posamine nel Golfo di Hormuz, affermando che gli Stati Uniti controllano completamente lo stretto. La situazione rimane tesa e in evoluzione nel mare di fronte alla regione.

Nel 55esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno licenziato il capo della Marina con effetto immediato, senza fornire spiegazioni sulla cacciata. Si tratta dell’ennesimo dirigente apicale mandato via da Donald Trump in questi mesi di guerra. Intanto secondo il New York Times il presidente ha paura della scadenza del primo maggio: quel giorno saranno due mesi di guerra e Trump dovrà chiedere l’autorizzazione al Congresso per proseguirla. Il prezzo del petrolio è in crescita a causa dello stallo delle trattative sullo Stretto di Hormuz. «Abbiamo il controllo totale sullo Stretto di Hormuz. Nessuna nave può entrare o uscire senza l’approvazione della Marina americana.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Trump ordina di spare contro navi posamine a Hormuz. Iran incassa proventi dal pedaggio dello Stretto - Diretta(Adnkronos) - Dopo la tregua prolungata a tempo indeterminato da Donald Trump nella guerra tra Iran e Usa, prosegue tuttavia il blocco navale... Trump ordina di sparare contro navi posamine a Hormuz. Iran incassa proventi dal pedaggio dello Stretto - Diretta(Adnkronos) - Dopo la tregua prolungata a tempo indeterminato da Donald Trump nella guerra tra Iran e Usa, prosegue tuttavia il blocco navale... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Trump: Guerra quasi finita. È giallo sul cessate il fuoco; Stati Uniti. La svolta di Trump sulla salute mentale: ordine esecutivo per accelerare la ricerca sui farmaci psichedelici; Trump estende a tempo indeterminato il cessate il fuoco con l'Iran; In Puglia sbarcano le tecnologie sullo Spazio che trainano l'Europa. L'ordine di Trump: Distruggere qualsiasi nave mette mine a Hormuz. In Iran non sanno chi è il loro leaderIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha dato ordine di «affondare» tutte le barche che poserebbero mine nello Stretto di Hormuz. «Ho ordinato ... gazzettadelsud.it Ancora un video-meme satirico dell'Iran contro Trump: Ecco come è stata prolungata la treguaAlta tensione nello Stretto di Hormuz: i pasdaran sequestrano due navi cargo e ne colpiscono una terza. Gli Stati Uniti prorogano unilateralmente il cessate il fuoco a tempo indeterminato, mentre ... lastampa.it «Codici nucleari negati a Trump dal generale Caine»: cosa c’è di vero nel caso che agita i social x.com L'ex conduttore di Fox News, un tempo sostenitore di spicco del tycoon, si è opposto apertamente al modo in cui il Trump ha gestito la questione iraniana - facebook.com facebook