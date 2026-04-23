Teheran attiva la difesa antiaerea Trump | Affondare le navi posamine a Hormuz Katz | Attendiamo il via libera dagli Usa per riportare l’Iran all’età della pietra – La diretta

Nel cinquantesimo quinto giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, gli americani hanno annunciato l'allontanamento immediato del comandante della Marina senza specificare le ragioni di questa decisione. Nel frattempo, Teheran ha attivato le difese antiaeree, mentre il presidente ha suggerito di affondare le navi con mine nel Golfo di Hormuz. Un rappresentante israeliano ha dichiarato che si aspetta l’autorizzazione dagli Stati Uniti per agire contro l’Iran.

Nel 55esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno licenziato il capo della Marina con effetto immediato, senza fornire spiegazioni sulla cacciata. Si tratta dell’ennesimo dirigente apicale mandato via da Donald Trump in questi mesi di guerra. Intanto secondo il New York Times il presidente ha paura della scadenza del primo maggio: quel giorno saranno due mesi di guerra e Trump dovrà chiedere l’autorizzazione al Congresso per proseguirla. Il prezzo del petrolio è in crescita a causa dello stallo delle trattative sullo Stretto di Hormuz. L'articolo Teheran attiva la difesa antiaerea. Trump: «Affondare le navi posamine a Hormuz».🔗 Leggi su Open.online

Iran sfida l'ultimatum Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz

Notizie correlate

Trump: «Ho dato ordine di affondare le navi posamine a Hormuz, abbiamo il controllo totale dello Stretto» – La direttaNel 55esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno licenziato il capo della Marina con effetto immediato, senza fornire...

Iran, la guerra in diretta, bombe su Teheran e Beirut, gli USA: “Eliminate 16 navi posamine nello Stretto di Hormuz”. Oggi Meloni in ParlamentoLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: proseguono senza sosta i bombardamenti su Teheran e Beirut, in Iran sarebbero...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Aerei da combattimento iraniani sono stati avvistati mentre scortavano una delegazione pakistana a Teheran.; Le ambasciate iraniane si sono fatte prendere la mano sui social: dalla difesa di Meloni a Trump anni '80.

Iran: entrata in funzione la difesa aerea a TeheranAlta tensione nello Stretto di Hormuz: i pasdaran sequestrano due navi cargo e ne colpiscono una terza. Gli Stati Uniti prorogano unilateralmente il cessate il fuoco a tempo indeterminato, mentre ... lastampa.it

I Paesi del Golfo uniti per la difesa dei cieli. E gli attacchi iraniani diventano un autogolL'autogol dell'Iran: con quella reazione ha perso il Golfo. Così l'Arabia Saudita descrive la postura di Teheran e al contempo cerca la quadra sia per garantire la riapertura e la piena sicurezza ... ilgiornale.it

L'Iran attiva sistemi di difesa aerea contro obiettivi ostili a Teheran - facebook.com facebook

ENORME. In poco più di un mese di guerra attiva, gli Stati Uniti hanno dato fondo al loro arsenale di munizioni avanzate. Di “benzina” per continuare l’attacco all’Iran ce n’è sempre meno. E gli USA rischiano di restare vulnerabili per anni. Il @CSIS stima x.com