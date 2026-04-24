2050 – La guerra dei ghiacci | a Firenze la presentazione del libro sull’Artico come nuovo fronte geopolitico

A Firenze si è tenuta la presentazione del libro “2050 – La guerra dei ghiacci”, che analizza il ruolo dell’Artico come nuovo fronte geopolitico. Il testo esplora come le risorse e le rotte di navigazione in quella regione stiano assumendo un peso crescente nei rapporti tra le nazioni. La discussione ha coinvolto esperti e analisti, evidenziando le implicazioni di questa evoluzione per gli equilibri mondiali.

In un mondo sempre più attraversato da tensioni e trasformazioni profonde, l’Artico emerge come uno dei nuovi scenari chiave della competizione globale. È da questa consapevolezza che nasce “2050 – La guerra dei ghiacci”, il volume firmato da Giovanni Tonini e Cecilia Sandroni, che sarà presentato mercoledì 29 aprile 2026 a Firenze, presso The Social Hub Lavagnini. Dopo le tappe di Milano, Roma e Genova, l’approdo nel capoluogo toscano arriva in un momento storico in cui molte delle dinamiche analizzate nel libro stanno rapidamente passando dalla teoria alla realtà. Alla presentazione interverranno gli esploratori Nanni Acquarone e Salvatore Magri, con la moderazione di Elena Farinelli, in un incontro che si preannuncia come un’importante occasione di confronto pubblico.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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