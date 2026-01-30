A Firenze la presentazione del libro sulla storia di famiglia dei Del Vivo

Il 4 febbraio a Firenze si terrà una presentazione molto attesa. La Fondazione Rosselli di via degli Alfani ospiterà l’autrice Caterina Del Vivo, che parlerà del suo nuovo libro, 'In riva d'Arno'. L’evento porta alla luce la storia di famiglia dei Del Vivo, tra ricordi e testimonianze che si intrecciano con la città. La sala si riempirà di curiosi e appassionati pronti ad ascoltare le vicende di una famiglia che ha segnato parte della storia locale.

Firenze, 30 gennaio 2026 – La Fondazione Rosselli di Firenze ospita il 4 febbraio, nella sua sede di via degli Alfani 101r la presentazione del libro di Caterina Del Vivo dal titolo 'In riva d'Arno. I Del Vivo, una famiglia tra Empoli e Firenze' (Aska Edizioni): l'evento, a ingresso libero, inizierà alle ore 17. Sono previsti gli interventi del presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini, della presidente dell'associazione 'Amici dell'archivio storico di Empoli' Vanna Arrighi, di Giovanni Cipriani dell'Università di Firenze e di Paola Gibbin, che ha fatto parte della Biblioteca nazionale centrale di Firenze.

