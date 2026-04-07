Il Treno Natura torna in primavera | gli appuntamenti a bordo della locomotiva che attraversa la Val d'Orcia
Il Treno Natura torna in primavera, offrendo un percorso di circa 50 chilometri attraverso la Val d'Orcia. La locomotiva attraversa paesaggi toscani, passando per borghi e partecipando a sagre locali. L'iniziativa permette di esplorare la regione da un punto di vista diverso, con un viaggio che si svolge a bordo di un treno che attraversa le principali località della zona. Sono previsti diversi appuntamenti lungo il tragitto.
Il percorso nel cuore della Val d'Orcia si chiama Treno Natura: circa 50 chilometri nel cuore della Toscana, alla scoperta dei suoi paesaggi, di borghi e sagre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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