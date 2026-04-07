Il Treno Natura torna in primavera | gli appuntamenti a bordo della locomotiva che attraversa la Val d'Orcia

Da fanpage.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Treno Natura torna in primavera, offrendo un percorso di circa 50 chilometri attraverso la Val d'Orcia. La locomotiva attraversa paesaggi toscani, passando per borghi e partecipando a sagre locali. L'iniziativa permette di esplorare la regione da un punto di vista diverso, con un viaggio che si svolge a bordo di un treno che attraversa le principali località della zona. Sono previsti diversi appuntamenti lungo il tragitto.

Il percorso nel cuore della Val d'Orcia si chiama Treno Natura: circa 50 chilometri nel cuore della Toscana, alla scoperta dei suoi paesaggi, di borghi e sagre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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