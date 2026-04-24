’1269 Skiantos’ e torna il rock demenziale | L’energia di Freak Antoni è ancora attuale

Il ritorno dei ’1269 Skiantos’ riporta in scena il rock demenziale, celebrando l’eredità di Freak Antoni, figura centrale del gruppo. La musica di questa formazione ha lasciato un segno nel panorama musicale italiano, unendo ironia e sperimentazione. La riproposizione del repertorio mira a mantenere vivo il ricordo di un’esperienza artistica considerata unica, con uno sguardo rivolto anche alle nuove generazioni.

Ripercorrere un’esperienza artistica conservando la memoria di un gruppo unico e irripetibile, pensando un po’ anche al futuro. Sabato sera al Vidia club arrivano gli ‘1269 Skiantos’, band formata da musicisti, che – alcuni per oltre trent’anni – hanno fatto parte dello storico gruppo rock demenziale degli Skiantos, insieme ai due iconici fondatori Roberto ‘Freak’ Antoni, scomparso nel 2015, e Fabio ‘Dandy Bestia’ Testoni, venuto a mancare lo scorso anno. Attualmente la band è composta da Luca ‘Tornado’ Testoni, Roberto ‘Granito’ Morsiani, Massimo ‘Magnus’ Magnani e Gianluca ‘La Molla’ Schiavo. Non mancheranno, dunque, i grandi classici degli Skiantos, alternati a qualche sorpresa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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