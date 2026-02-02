Archivio di Stato Italia Nostra | Difficile ormai fare ricerca Ingressi sempre più ridotti
A Modena, l’Archivio di Stato diventa sempre più difficile da visitare. Italia Nostra critica le nuove regole, che riducono gli ingressi e complicano la ricerca. “Risulta difficile fare ricerca”, dice il presidente Giovanni Losavio. La situazione preoccupa storici e ricercatori, che denunciano una crescente barriera tra loro e i documenti storici.
"Modena è una città dove risulta sempre più difficile fare ricerca". La considerazione è della sezione modenese di Italia Nostra (presidente Giovanni Losavio, segretaria Giuseppina Tonet) a commento delle condizioni dell’Archivio di Stato di cui abbiamo dato conto nei giorni scorsi. Nel palazzo di corso Cavour si registrano "problemi di staticità" e gli ingressi sono stati ridotti, con prenotazione necessaria di oltre un mese prima. Ma contingentamenti della frequentazione, per l’associazione di tutela, si verificano anche "all’Archivio storico comunale dove si deve accedere dopo richiesta scritta e in base alla disponibilità dell’archivista". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
