Archivio di Stato Italia Nostra | Difficile ormai fare ricerca Ingressi sempre più ridotti

A Modena, l’Archivio di Stato diventa sempre più difficile da visitare. Italia Nostra critica le nuove regole, che riducono gli ingressi e complicano la ricerca. “Risulta difficile fare ricerca”, dice il presidente Giovanni Losavio. La situazione preoccupa storici e ricercatori, che denunciano una crescente barriera tra loro e i documenti storici.

