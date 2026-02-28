Riparare l’auto è sempre più difficile in Italia 8.400 officine sparite in 10 anni

Negli ultimi dieci anni, in Italia sono scomparse circa 8.400 officine di riparazione auto, riducendo il numero totale di esercizi disponibili. Il parco auto nel paese è tra i più vecchi d’Europa, con un’età media superiore ai dieci anni. L’Italia presenta inoltre la più alta densità di automobili in Europa, con 701 vetture ogni 1000 abitanti.

In Italia abbiamo il parco auto più vecchio d'Europa, ma anche uno dei più numerosi. Infatti siamo il paese europeo con la maggiore densità di automobili: 701 vetture ogni 1000 abitanti. Con 41 milioni 700.000 mezzi, dei quali una buona parte ha più di vent'anni, ci si aspetterebbe che attività come autoriparazioni, carrozzerie, autofficine, gommisti ed elettrauto siano piuttosto numerosi. Eppure non è così, anzi è il contrario. Il centro studi CGIA di Mestre ha infatti fotografato una realtà paradossale. Gli autoriparatori, soprattutto quelli indipendenti, continuano a diminuire. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

