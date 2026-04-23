Un amministratore di Ravenna ha formalmente presentato una denuncia alla Giunta comunale, coinvolgendo in totale undici membri dell'amministrazione locale. La denuncia riguarda presunte irregolarità nella gestione delle zone a traffico limitato (ZTL) della città. Secondo quanto riferito, gli undici amministratori sono stati segnalati alla Procura per presunte pratiche non conformi alle normative vigenti in materia di gestione delle ZTL.

? Cosa sapere Ancisi denuncia 11 amministratori di Ravenna alla Procura per gestione irregolare ZTL.. Il regolamento del febbraio 2026 rischia l'invalidazione per vizio di competenza del Consiglio.. Al termine di una lunga attesa, il vicepresidente del Consiglio comunale e capogruppo di Lista per Ravenna, Ancisi, ha depositato ieri presso la Procura una denuncia che punta direttamente alla Giunta Barattoni per la gestione delle zone a traffico limitato, ipotizzando reati di omissione di atti d’ufficio e falsità ideologica. Il cuore della controversia risiede in un regolamento sulla circolazione urbana presentato alla fine del 2025 e successivamente modificato nel febbraio 2026, un atto che avrebbe stravolto le regole per l’accesso e il parcheggio nei centri cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ZTL Ravenna: denuncia alla Giunta, 11 amministratori nel mirino

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