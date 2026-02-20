Amministrazione accostata alla camorra sui social | la giunta presenta denuncia per diffamazione

Un cittadino di Cesa ha accusato pubblicamente sui social l’amministrazione comunale di essere collegata alla camorra, causando sdegno tra i membri della giunta. La giunta ha deciso di agire legalmente, incaricando un avvocato per presentare denuncia per diffamazione. La polemica ha ottenuto molta attenzione sui social, con molti residenti che commentano la vicenda. La questione ha suscitato discussioni sulla responsabilità di chi diffonde accuse infondate online.

Nel mirino un cittadino. Il sindaco: "Non consentiamo a nessuno di operare simili affermazioni false. È risaputo da tutti quello che è l’impegno su taluni temi, in particolare sul riutilizzo dei beni confiscati" La giunta del Comune di Cesa ha incaricato un legale per presentare una denuncia querela nei confronti di un cittadino che ha accostato, attraverso i social, l’amministrazione comunale alla camorra. “Non consentiamo a nessuno - fa sapere il sindaco Enzo Guida - di operare simili affermazioni false. È risaputo da tutti quello che è l’impegno su taluni temi, in particolare sul riutilizzo dei beni confiscati”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Mediaset denuncia Corona e chiede di vietargli l'uso dei social: "Diffamazione e minacce"

Leggi anche: Mediaset denuncia Corona per diffamazione e come Signorini chiede di vietargli l’uso dei social

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Juve Stabia calcio: Tutta la gestione nelle mani della camorra. Disposta l’amministrazione controllataCastellammare di Stabia (Napoli), 21 ottobre 2025 – Disposta l'amministrazione controllata per presunte infiltrazioni mafiose per la società di calcio Juve Stabia, che milita nel campionato di serie B ... quotidiano.net

Juve Stabia in amministrazione controllata: Servizi in mano alla camorra. Gare a rischio rinvioIl provvedimento è stato richiesto dalla Direzione nazionale antimafia. Prevede la nomina di un amministratore giudiziario: Va bonificata la società. La Juve Stabia risponde: Le misure di ... gazzetta.it

9 Febbraio Solennità di San Corrado patrono della diocesi e della città Molfetta. Questa sera l'amministrazione della confraternita in rappresentanza dell'intero sodalizio parteciperà al solenne pontificale celebrato da S.E. Mons. Mimmo Cornacchia. Cogliamo l - facebook.com facebook