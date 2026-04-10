Ztl nel mirino | pioggia di multe 600 sanzioni in tre mesi

Nel primo trimestre dell'anno, le autorità di Benevento hanno effettuato controlli rigorosi nelle zone più sensibili della città, con un'attenzione particolare alle Ztl. Durante questo periodo, sono state emesse circa 600 multe, riflesso di un'attività di controllo intensificata su tutto il territorio cittadino. Le verifiche sono state effettuate dalla Polizia Municipale nell'ambito di un'operazione di sorveglianza e rispetto delle zone a traffico limitato.

Tempo di lettura: < 1 minuto A Benevento controlli serrati, tolleranza zero nelle zone più sensibili della città e un’intensa attività su tutto il territorio: è questo il quadro che emerge dal bilancio del primo trimestre della Polizia Municipale. Sono oltre 3.600 i verbali elevati per violazioni al Codice della Strada, risultato di un’azione quotidiana mirata a garantire sicurezza e rispetto delle regole. Sotto i riflettori, in particolare, la Zona a Traffico Limitato e le aree pedonali, dove l’attività di controllo è stata ulteriormente rafforzata: circa 600 le sanzioni accertate in soli tre mesi. Un dato che evidenzia una stretta decisa contro gli accessi non autorizzati e i comportamenti irregolari, a tutela dei residenti e della sicurezza urbana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ztl nel mirino: pioggia di multe, 600 sanzioni in tre mesi Leggi anche: Bologna Città 30, le multe fantasma: appena tre in sei mesi nel 2025. Nel primo anno erano state 89 Leggi anche: Autovelox e ztl di Artimino "fatali". Quasi 27 multe al giorno nel 2025 Milano, ZTL Isola al via il 20 aprile con due mesi di prova. Protesta ConfcommercioLe telecamere nei varchi che delimitano il quartiere Isola inizieranno la fase di test a partire da lunedì 20 aprile 2026. Per i primi due mesi non verrà comminata alcuna sanzione. La nuova zona a tra ... msn.com Milano, ZTL Isola al via dal 20 aprile: ecco da che ora e come funzioneràI primi due mesi saranno di pre-esercizio. Svelato il funzionamento dei vari pass sosta. L’assessore Censi: Ridurremo circolazione delle ore notturne ... msn.com