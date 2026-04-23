Zona Oreto due auto si scontrano ad un incrocio e scoppia la violenza

A Palermo, due automobili si sono scontrate in un incrocio di zona Oreto, provocando una scena di violenza tra i conducenti. L'incidente è avvenuto a causa del mancato rispetto della segnaletica dello “stop”, e immediatamente sono scoppiate discussioni animate tra i presenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente.

Un banale scontro all'incrocio, causato dal mancato rispetto dello “stop”, trasforma la strada in un ring. È successo l'altro ieri in zona Oreto, dove un'auto con a bordo tre turisti italiani e un altro mezzo guidato da un trentenne palermitano si sono scontrati. Nessuno ha riportato gravi.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Due auto si scontrano all'incrocio, paura in via Maseri: sei feritiSul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e tre ambulanze del 118, che hanno provveduto a soccorrere e stabilizzare i feriti È di sei feriti,... Leggi anche: Boato nella notte, due auto si scontrano all'incrocio: feriti soccorsi dai pompieri Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Ponte Bonagia, ogni mattina traffico bloccato verso viale Regione Siciliana :: Segnalazione a Palermo; Barcellona PG, incidente a Oreto, scontro tra due scooteroni: due feriti; Palermo, controlli nel quartiere Oreto: sequestrata panineria abusiva davanti alle scuole, multe per 14 mila euro; Paninaro ambulante con tettoia fissa ma senza licenze, scattano sequestro e multe. L’estate è il risultato. Questo è il percorso. Via Calogero Cangelosi 4 – Palermo (zona Oreto Nuova) #onefitnessssd #palestravera #allenamento #fitnesspalermo #motivazione - facebook.com facebook