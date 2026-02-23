Boato nella notte due auto si scontrano all' incrocio | feriti soccorsi dai pompieri

Un forte boato ha svegliato i residenti di Brescia nella notte, quando due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Manara e via Carducci. L’incidente, avvenuto intorno alle 4, ha causato ferite a due persone che sono state soccorse dai vigili del fuoco. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dello scontro, mentre i mezzi sono stati rimossi dalla strada. I residenti si chiedono cosa abbia provocato il violento impatto.

Incidente nella notte tra domenica e lunedì nel quartiere Fiumicello di Brescia. Erano circa le 4 quando due automobili si sono scontrate all’incrocio tra via Manara e via Carducci, per cause ancora in fase di accertamento. Tre le persone coinvolte nello scontro: un 49enne, un 55enne e un anziano di 85 anni. Nonostante la violenza dell’urto, nessuno ha riportato ferite gravi. Due dei coinvolti sono stati trasportati agli ospedali Sant’Anna e Città di Brescia per accertamenti e cure, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. L’incrocio è rimasto parzialmente chiuso per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e alla messa in sicurezza dei veicoli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

