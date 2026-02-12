Slittino oro storico per Rieder e Kainzwaldner | l’Italia torna regina nel doppio maschile dopo 32 anni

L’Italia torna a vincere l’oro nello slittino doppio maschile dopo 32 anni. Rieder e Kainzwaldner hanno conquistato il primo posto in 63 minuti, regalando alla nazionale italiana una vittoria storica. È un risultato che resterà impresso nella memoria degli appassionati e degli sportivi italiani.

L’impresa azzurra. Sessantatré minuti destinati a restare impressi nella storia dello slittino italiano. Poco più di un’ora dopo il trionfo di Andrea Voetter e Marion Oberhofer nel doppio femminile, il Cortina Sliding Centre ha celebrato un altro oro memorabile: quello conquistato da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner nel doppio maschile. Per l’Italia Team si tratta del terzo podio su quattro gare in questa edizione olimpica, contando anche il bronzo centrato tre giorni prima da Dominik Fischnaller nel singolo. Ma quello di Rieder e Kainzwaldner ha un sapore speciale: riporta una coppia azzurra sul gradino più alto tra gli uomini a 32 anni dall’impresa di Kurt Brugger e Wilfried Huber a Lillehammer 1994. 🔗 Leggi su 361magazine.com

