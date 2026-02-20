Da Zecchino d’Oro a Sanremo | Kophra 17 anni sfida la musica al Gala

Kophra, 17 anni, ha deciso di portare la sua musica sul grande palco di Sanremo, dopo aver iniziato a cantare fin da bambino. Originario della Toscana, ha conquistato l’attenzione dei giudici del Zecchino d’Oro. Ora, partecipa all’Opening Gala del 76° Festival della Canzone, un’occasione che gli permette di dimostrare il suo talento in una delle manifestazioni più importanti in Italia. La sua presenza suscita curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Mario Cofrancesco, in arte Kophra, è una delle voci più interessanti della scena musicale italiana contemporanea.

