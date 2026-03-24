Zaynab Dosso, atleta italiana, è risultata la donna più veloce del mondo vincendo i 60 metri ai Mondiali indoor di atletica a Torun, in Polonia, con un tempo di 7 secondi netti. Ha anche corso i 60 metri in 6,99 secondi, abbassando ulteriormente il suo record personale. La sua vittoria ha attirato l’attenzione nel panorama dello sprint internazionale.

La donna più veloce del mondo è italiana. Si chiama Zaynab Dosso, ha vinto i 60 metri ai Mondiali indoor di atletica a Torun, in Polonia, con un tempo di 7 secondi netti, ed è già scesa sotto la barriera con 6?99. Tra le cinque medaglie conquistate dall’Italia in questa competizione, il suo volto è diventato il simbolo di una nazionale senza limiti, capace di raggiungere traguardi storici. Ripensando al percorso che l’ha portata sul gradino più alto del podio, Zaynab ha realizzato quanta strada ha fatto. “Sentire l’Inno mi ha emozionata tanto: l’ho cantato a occhi chiusi sennò si apriva il rubinetto”, ha confessato subito dopo la vittoria. Un’emozione autentica che rappresenta il culmine di una trasformazione non solo atletica, ma profondamente personale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Zaynab Dosso, la donna più veloce del mondo: “Prima reprimevo le emozioni, ora corro libera”

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