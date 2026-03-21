LA PIÙ VELOCE DEL MONDO! Zaynab Dosso fulmine d’oro | battuta la campionessa olimpica nei 60 metri!

Zaynab Dosso si è distinta ai Mondiali Indoor, battendo la campionessa olimpica nei 60 metri. La velocista italiana ha conquistato la medaglia d'oro, confermandosi come la donna più veloce del mondo in questa disciplina. Dopo aver incontrato la Principessa del Mezzofondo, l’Italia può ora festeggiare anche la Regina della Velocità, con il tricolore che sventola in alto in questa competizione.

Dopo aver abbracciato la Principessa del Mezzofondo, l’Italia si coccola anche la Regina della Velocità: dalla distanza più lunga in pista allo sprint per eccellenza, è sempre il tricolore a sventolare in alto ai Mondiali Indoor. Prima la stoccata in volata di Nadia Battocletti sui 3000 metri, poi la sciabolata a effetto di una magistrale Zaynab Dosso, che si è laureata Campionessa del Mondo dei 60 metri in maniera imperiale, da autentica dominatrice, dopo aver dettato legge nei due turni preliminari e confezionando una prestazione superlativa sul rettilineo di Torun (Polonia). La velocista emiliana è diventata la prima italiana a meritarsi la corona iridata in sala in questa specialità, dopo essere diventata la prima azzurra a scendere sotto l’iconico muro dei sette secondi: un mesetto fa aveva piazzato uno sciabordante 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

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