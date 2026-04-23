Zara Larsson ha annunciato l’uscita del suo nuovo progetto intitolato “Midnight Sun: Girls Trip”, prevista per il 1° maggio. La cantante svedese ha condiviso che il disco includerà collaborazioni con artisti di fama internazionale, tra cui Shakira, Tyla, PinkPantheress e Robyn. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali dell’artista, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sui singoli estratti.

Zara Laon annuncia “Midnight Sun: Girls Trip”, in uscita il 1° maggio: feat con Shakira, Tyla, PinkPantheress, Robyn e altre artiste globali. Zara Laon è pronta a inaugurare una nuova fase della sua carriera. La superstar svedese nominata ai Grammy ha annunciato l’uscita di “Midnight Sun: Girls Trip”, disponibile da venerdì 1° maggio e già in pre-save. Il progetto, pubblicato da EPICSony Music, arriva a un anno di distanza dal fortunato album “Midnight Sun” (2025) e si presenta come un’estensione creativa e celebrativa dell’universo sonoro che ha riportato Zara ai vertici delle classifiche globali. Nei giorni scorsi l’artista ha alimentato la curiosità dei fan con una serie di indizi social: una mappa decorata con dodici icone floreali e una valigia colorata hanno anticipato la natura “on the road” del progetto.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Zara Larsson annuncia “Midnight Sun: Girls Trip”

ZARA LARSSON ANNOUNCES ‘MIDNIGHT SUN: GIRLS TRIP’ DELUXE

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