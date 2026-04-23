Zanzara tigre Bergamo dice no agli adulticidi | via alla nuova strategia sostenibile

A Bergamo, con l’arrivo della primavera, si riaccende il dibattito sulla presenza della zanzara tigre. La città ha deciso di non utilizzare più adulticidi per il controllo di questa specie e ha adottato una strategia sostenibile alternativa. La nuova politica prevede metodi diversi per gestire la popolazione di zanzare senza ricorrere ai pesticidi chimici. La scelta è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali nelle scorse settimane.

Bergamo. Con l’arrivo della primavera torna anche sul territorio bergamasco il tema della presenza della Aedes albopictus, comunemente nota come zanzara tigre, specie proveniente dal Sud-Est asiatico, introdotta in Italia a partire dagli anni ’90 e progressivamente diffusasi anche nelle aree contigue alla provincia di Bergamo. Alla luce delle evidenze scientifiche, dei cambiamenti climatici e delle buone prassi adottate in diverse città italiane ed europee, l’Amministrazione comunale già lo scorso anno aveva aggiornato l’ordinanza comunale per la prevenzione dell’infestazione da Zanzara tigre rafforzando in modo significativo l’azione larvicida ed eliminando l’uso programmato dei trattamenti adulticidi.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Lotta alla zanzara tigre. In distribuzione 16mila kit larvicidiIl Comune lancia la campagna per contrastare la proliferazione delle zanzare nel territorio. Lotta alla zanzara tigre: le misure del Comune e le indicazioni per i cittadiniL’Amministrazione Comunale attua anche per il 2026 il programma di lotta alla zanzara tigre, in conformità alle indicazioni del Piano Regionale... Contenuti di approfondimento Zanzara tigre, il Comune di Bergamo rafforza la prevenzioneEliminato l’obbligo per i privati di effettuare trattamenti adulticidi in caso di proliferazione puntando, invece, su un piano di prevenzione larvicida strutturato e a lungo termine. ecodibergamo.it Zanzare in Italia, novità in vista e arbovirosiI cambiamenti climatici e le arbovirosi, mentre preoccupano due nuove zanzare in arrivo da Corea e Giappone. I nomi sono esotici, ma abbiamo imparato a conoscerle. Dengue, West Nile, Chikungunya, Tos ... lapresse.it