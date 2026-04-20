Un rappresentante del giovane calciatore ha dichiarato che sia il giocatore che il club desiderano mantenere il rapporto contrattuale per i prossimi dieci anni. La notizia arriva dopo settimane di trattative e voci di mercato. Finora non sono stati rilasciati dettagli ufficiali sui termini dell’accordo, ma l’intenzione di entrambe le parti sembra quella di proseguire insieme a lungo termine.

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© Calcionews24.com - Pio Esposito Inter, parla l’agente: «Credo che la volontà del ragazzo e del club sia quella di stare insieme per i prossimi 10 anni»

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