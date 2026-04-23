Zampolli | Fuori l’Iran dai Mondiali Trump e Fifa riammettete l’Italia

Il 30 aprile la FIFA annuncerà ufficialmente le nazionali qualificate ai prossimi Mondiali di calcio che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Tra le questioni in discussione ci sono le esclusioni di alcune squadre e le possibili riammissioni di altre, tra cui l’Italia. Le decisioni riguarderanno le squadre ammesse e le eventuali sanzioni, senza yet essere state rese note le motivazioni ufficiali.

Il 30 aprile la Fifa comunicherà ufficialmente quali saranno le squadre che parteciperanno ai prossimi Mondiali di calcio in Usa, Canada e Messico. E quindi almeno per un’altra settimana i tifosi italiani manterranno viva la speranza di vedere in campo gli azzurri. Il tema più che sportivo è politico vista la situazione dell’Iran e il conflitto irrisolto in Medio Oriente. E ad alimentare le speranze italiane ci sono le dichiarazioni di Paolo Zampolli, al Corriere della Sera. L’inviato di Trump cui il presidente degli Stati Uniti ha delegato anche il compito di occuparsi della cosiddetta sport diplomacy, la diplomazia che si muove anche attraverso lo sport.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Zampolli: “Fuori l’Iran dai Mondiali, Trump e Fifa riammettete l’Italia” Notizie correlate “Mondiali 2026? L’Italia prenda il posto dell’Iran”: Zampolli (inviato di Trump) invia la richiesta alla FifaNonostante la sconfitta sul campo, un posto assicurato ai Mondali per via del “pedigree” degli Azzurri. Mondiali di calcio 2026, inviato speciale di Trump Paolo Zampolli la spara: “Chiesto a Fifa che l’Italia sostituisca l’Iran”La richiesta sarebbe stata indirizzata direttamente al presidente della FIFA, Gianni Infantino, e allo stesso Trump, in qualità di leader di uno dei... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L’Italia ai Mondiali al posto dell’Iran: l’idea dell’inviato di Trump; Zampolli, inviato Usa in Italia: Ho chiesto a Fifa e Trump di riammettere gli azzurri ai Mondiali; Mondiali 2026? L’Italia prenda il posto dell’Iran: le pressioni di Zampolli (inviato di Trump) sulla Fifa; Mondiali: fuori l'Iran, dentro l'Italia. C'è chi lo spera. Zampolli: Fuori l’Iran dai Mondiali, Trump e Fifa riammettete l’ItaliaL’inviato del presidente degli Stati Uniti spinge Infantino, ma la divisione per aree geografiche impedirà agli azzurri di esserci. Toccherebbe all’Arabia Saudita Il 30 aprile la Fifa comunicherà ... panorama.it Mondiali 2026, proposta choc dagli USA: fuori l’Iran, dentro l’Italia?L’idea dell’inviato di Trump, Paolo Zampolli, accende il dibattito. Ma la FIFA frena: Le squadre si qualificano sul campo ... laprovinciadivarese.it “Azzurri al posto dell’Iran nei Mondiali di calcio”: il pressing sulla FIFA di Zampolli, l’inviato di Trump in Italia, tra sport e diplomazia per ricucire lo strappo tra il tycoon e Meloni x.com Zampolli propone a Trump e Infantino l’inserimento degli Azzurri, ma la Fifa non apre e Teheran conferma la partecipazione - facebook.com facebook