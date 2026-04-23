Mondiali di calcio 2026 inviato speciale di Trump Paolo Zampolli la spara | Chiesto a Fifa che l’Italia sostituisca l’Iran
Un inviato speciale di Trump ha affermato di aver chiesto alla FIFA di sostituire l’Iran con l’Italia ai Mondiali del 2026. La richiesta sarebbe stata rivolta direttamente al presidente della FIFA e allo stesso Trump, che rappresenta uno dei Paesi co-organizzatori dell’evento. La notizia è stata diffusa da Zampolli, che ha dichiarato di aver avanzato questa proposta. Al momento, non ci sono ulteriori conferme ufficiali su questa richiesta.
La richiesta sarebbe stata indirizzata direttamente al presidente della FIFA, Gianni Infantino, e allo stesso Trump, in qualità di leader di uno dei Paesi co-organizzatori del torneo. Alla base dell’iniziativa, secondo fonti vicine alla vicenda, vi sarebbe il peso storico della Nazionale italiana.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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