A Pistoia, un cucciolo di cinque mesi è stato trovato in gravi condizioni dopo aver ingerito droga. I medici sono intervenuti prontamente per salvarlo e curarlo. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’incidente che ha coinvolto il giovane animale. La situazione è stata gestita dal personale veterinario che ha fornito le cure necessarie per il recovery del cucciolo. La vicenda si è svolta nel centro della città, dove l’animale è stato soccorso.

Pistoia, 23 aprile 2026 – La storia di Yuki, cucciolo di golden retriever di cinque mesi, è la storia di un salvataggio. Compiuto grazie alla prontezza e alla determinazione della sua famiglia, ma soprattutto grazie alla grande professionalità che i medici veterinari hanno dimostrato nel curarlo. A raccontare la vicenda è la sua padrona, una ragazza di Pistoia, che oggi vuole dire grazie ai dottori che sono intervenuti, perché dopo un lungo calvario Yuki è vivo. I fatti. Tutto è iniziato mercoledì 8 aprile in piazza della Resistenza, uno dei parchi più frequentati in pieno centro storico di Pistoia. Erano circa le 13 quando il cucciolo, al guinzaglio della sua padrona, trova nascosta nell’erba della carta stagnola che mette in bocca.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Yuki, il cucciolo salvato dai medici. “Aveva ingerito droga”

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