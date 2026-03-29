Roma | in ospedale per malore aveva ingerito 46 ovuli droga arrestato

Da romadailynews.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 27 anni di origine peruviana si è recato al pronto soccorso per un malore e ha riferito di aver ingerito 46 ovuli con sostanze stupefacenti. I medici hanno allertato le forze dell'ordine, che hanno arrestato l’individuo. La polizia ha successivamente sequestrato gli ovuli e avviato le verifiche sulle sostanze contenute.

Un giovane di 27 anni, di origine peruviana, si è presentato al pronto soccorso lamentando un malore e ha dichiarato di aver ingerito degli ovuli contenenti sostanze stupefacenti. A seguito di questa segnalazione, i carabinieri della stazione di Santa Maria del Soccorso hanno provveduto ad arrestarlo, ritenendolo gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga. Intervento chirurgico e recupero della droga. L’operazione è scattata dopo che il giovane era giunto all’ospedale Sandro Pertini, dove ha riferito di aver ingerito un numero imprecisato di ovuli. Per tutelare la sua incolumità, è stato necessario un intervento chirurgico immediato, che ha portato al recupero di ben 46 ovuli termosaldati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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