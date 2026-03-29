Roma | in ospedale per malore aveva ingerito 46 ovuli droga arrestato

Un uomo di 27 anni di origine peruviana si è recato al pronto soccorso per un malore e ha riferito di aver ingerito 46 ovuli con sostanze stupefacenti. I medici hanno allertato le forze dell'ordine, che hanno arrestato l’individuo. La polizia ha successivamente sequestrato gli ovuli e avviato le verifiche sulle sostanze contenute.

Un giovane di 27 anni, di origine peruviana, si è presentato al pronto soccorso lamentando un malore e ha dichiarato di aver ingerito degli ovuli contenenti sostanze stupefacenti. A seguito di questa segnalazione, i carabinieri della stazione di Santa Maria del Soccorso hanno provveduto ad arrestarlo, ritenendolo gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga. Intervento chirurgico e recupero della droga. L’operazione è scattata dopo che il giovane era giunto all’ospedale Sandro Pertini, dove ha riferito di aver ingerito un numero imprecisato di ovuli. Per tutelare la sua incolumità, è stato necessario un intervento chirurgico immediato, che ha portato al recupero di ben 46 ovuli termosaldati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: in ospedale per malore, aveva ingerito 46 ovuli droga, arrestato Articoli correlati Roma: aveva ingerito 100 ovuli di droga, arrestato un uomo all’aeroporto di CiampinoAveva ingerito ben 100 ovuli di droga: per questo motivo, i finanzieri del Comando provinciale della guardia di finanza di Roma, in collaborazione... Leggi anche: Aveva ingerito 84 ovuli di coca, donna arrestata a Fiumicino: nello stomaco un chilo di droga Approfondimenti e contenuti su Roma in ospedale per malore aveva... Temi più discussi: Roma, va in ospedale per un malore: aveva nello stomaco quasi mezzo chilo di cocaina; Ospedale senza Patologia Neonatale. Famiglie costrette a trasferte a Roma per cure di base; Africa, presentato a Roma l'ospedale da 80 milioni di dollari; Roma, donna cade in un pozzo non segnalato in un parco e finisce a 15 metri: salva. Roma, va in ospedale per un malore: aveva nello stomaco quasi mezzo chilo di cocainaL'immediato intervento chirurgico, reso necessario per salvare la vita a un uomo, ha permesso di recuperare 46 ovuli termosaldati ... romatoday.it Roma, salvata donna caduta in un pozzoI Vigili del fuoco sono riusciti a recuperare una donna caduta in un pozzo non segnalato nel parco della Pace a Roma. La donna è ferita ma cosciente ed è stata trasportata in ospedale dai sanitari del ... rainews.it Anarchici a Roma in via Lemonia per una commemorazione di Ardizzone e Mercogliano. Il presidio era stato vietato, ingente schieramento di forze dell'ordine. Deposti fiori rossi e neri #ANSA x.com Una donna è caduta dentro in un pozzo nascosto da terriccio e fogliame mentre camminava con il marito all’Interno del parco di Monte Stallonara a Roma. L’imboccatura del condotto non era segnalata. Durante la caduta si è fermata a circa 15 MT di profondit - facebook.com facebook